Эксперт оценил будущее Договора по небу

"Такое ощущение, что он (Трамп) за что-то на Россию обиделся, несмотря на то, что Россия, по сути, одна из немногих мировых держав, которая не поздравила Байдена с избранием. Возможно, он попытается денонсировать еще какие-то договоры, из которых США пока не вышли, либо ввести санкции… Это опасная ситуация, и я бы исходил из того, что будет лучше, если переход власти в США состоится как можно скорее — не только де-юре, но и де-факто", — резюмировал Межуев.