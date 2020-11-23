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Эксперт оценил будущее Договора по открытому небу после выборов в США 

РИА Новости 1 час назад
Эксперт оценил будущее Договора по небу
Фото: Reuters
Решение выйти из Договора по открытому небу (ДОН) имеет для уходящей администрации Соединенных Штатов политический характер, новое руководство страны, скорее всего, попытается вновь присоединиться к этому соглашению, заявил РИА Новости доцент философского факультета МГУ имени Ломоносова политолог Борис Межуев.
Госсекретарь США Майк Помпео ранее заявил, что США после выхода из договора будут лучше защищены. Сенатор-демократ Роберт Менендес, в свою очередь, высказался против этого решения, назвав его "безрассудным" и делающим США и их союзников "менее защищенными от России".
По мнению Межуева, после официального прихода к власти избранный, по предварительным данным, президентом США Байден попытается вернуть страну в ДОН.

"Мне кажется, он попытается это сделать. Решение о выходе из договора имеет политический характер для уходящей администрации, которая не хочет уходить и, видимо, пытается заручиться поддержкой у наиболее агрессивно настроенных кругов, в том числе из Пентагона. Однако, как мы видим, это уже встретило сопротивление в сенате, прежде всего, среди демократов, которые утверждают, что выход Вашингтона из ДОН — решение глубоко ошибочное", — сказал эксперт.

Он добавил, что такой же оценки придерживаются и европейские союзники Вашингтона, в частности, Великобритания.

"Британцы полагают, что выход из договора США ослабляет безопасность европейских стран и самих Штатов. Если Россия закроет небо, это сыграет в минус, прежде всего, Европе и самим США. Я думаю, несмотря на принятое в Вашингтоне решение, скорее всего, оно не будет одобрено сенатом, и последующая администрация попытается "переиграть" его обратно", — спрогнозировал собеседник агентства.

Эксперт также не исключил, что перед своим уходом с поста действующий президент США Дональд Трамп попытается предпринять и другие шаги, нацеленные на то, чтобы осложнить отношения Вашингтона с Россией.

"Такое ощущение, что он (Трамп) за что-то на Россию обиделся, несмотря на то, что Россия, по сути, одна из немногих мировых держав, которая не поздравила Байдена с избранием. Возможно, он попытается денонсировать еще какие-то договоры, из которых США пока не вышли, либо ввести санкции… Это опасная ситуация, и я бы исходил из того, что будет лучше, если переход власти в США состоится как можно скорее — не только де-юре, но и де-факто", — резюмировал Межуев.

США в ночь на 22 ноября завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу. В МИД РФ заявили, что Москва будет добиваться твердых гарантий выполнения оставшимися в договоре государствами их обязательств. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что выход США из Договора по открытому небу делает договор нежизнеспособным.
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Армия , Дмитрий Песков , Роберт Менендес , Борис Межуев , Дональд Трамп , МГУ , МИД , Пентагон , РИА Новости
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