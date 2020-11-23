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Франция заказала бизнес-джеты для охоты за кораблями 

Российская Газета 1 час назад
Франция заказала бизнес-джеты для охоты за кораблями
Фото: Dassault Aviation
ВМС Франции подписали контракт с Dassault Aviation о поставке семи патрульных самолетов Falcon 2000 Albatros. Об этом сообщила министр обороны страны Флоренс Перли.
Albatros будут строить на базе большого бизнес-джета Dassault Falcon 2000 LXS. Вместо VIP-салона в самолете разместят аппаратуру для слежения за надводными кораблями и рабочие места четырех операторов. РЛС разместят под фюзеляжем, появятся четыре узла внешней подвески — в том числе для противокорабельных ракет.
Два года назад береговая охрана Японии заказала пять патрульных самолетов на базе Falcon 2000 LXS. Та же версия лайнера победила в тендере ВМС Франции, пишет bmpd. Поставки техники начнутся в 2025 году, всего моряки планируют заказать 12 "Альбатросов". Фюзеляжи девяти из них будут построены в Индии — в обмен на заказ Нью-Дели 36 истребителей Dassault Rafale.
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Армия , Оружие , Индия , Нью-Дели , Франция , Япония
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