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СМИ: девять австралийских солдат покончили с собой 

РИА Новости и ещё 4 1 час назад
Девять солдат покончили с собой после публикации разоблачений
Фото: Reuters
Девять австралийских военнослужащих покончили с собой за последние три недели на фоне публикации доклада о военных преступлениях в Афганистане, пишет Daily Mail.
Такое количество самоубийств — восемь мужчин и женщина — за столь короткий промежуток времени беспрецедентно в истории австралийской армии, отмечает газета.
В докладе, который опубликовал командующий Вооруженными силами Австралии Ангус Кэмпбелл, говорится о 39 убийствах, совершенных австралийским спецназом в Афганистане с 2005 по 2016 год. Среди жертв как местные солдаты, так и мирные жители.
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Пока нет доказательств, что покончившие с собой военные причастны к этим преступлениям. Однако специалисты не исключают, что расследование могло спровоцировать самоубийства.

"Я думаю, что некоторые сообщения в СМИ изображали всех одной краской и люди забыли о презумпции невиновности — это все вызывало стресс", — заявил изданию Advertiser консультант по психическому здоровью Нил Уоллас.

Как сообщалось, в докладе приводятся показания более чем 400 свидетелей, эксперты изучили свыше 20 тысяч документов и около 25 тысяч фотографий. Кэмпбелл призвал выплатить семьям жертв компенсацию, а также провести дополнительное уголовное расследование по 36 инцидентам, связанным с убийствами и случаями неоправданной жестокости.
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Армия , Австралия , Афганистан
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