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Сетевая форма подготовки офицеров попала на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
На полигоне Новосибирского высшего военного командного училища прошло апробирование сетевой формы подготовки офицерских кадров, недавно введенной в образовательную программу военных учебных заведений. Суть новой системы заключается в объединение программ нескольких военных высших учебных заведений для профессиональной подготовки офицерских кадров. Курсанты отработали боевое слаживание подразделений при различных видах боя, проход техники через условное минное поле, а также уничтожение мин накладным способом. Будущие офицеры применяли на практике скрытное перемещение в полной экипировке и со штатным оружием. Были использованы различные элементы маскировки. Учения прошли в заснеженных условиях с использованием тяжелой техники.
Армия , Видео
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