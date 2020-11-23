Появилось видео доставки питьевой воды в Карабах 

Российские миротворцы организовали доставку питьевой воды сразу в несколько населенных пунктов Нагорного Карабаха. Командованием миротворческого контингента организовано взаимодействие с местными администрациями по оказанию помощи и восстановления объектов жизнеобеспечения и социальной инфраструктуры. Патрулями российских миротворцев обеспечена безопасная доставка продуктов питания и предметов первой необходимости в удаленные населенные пункты.

21 ноября российский миротворческий контингент завершил развертывание в Нагорном Карабахе и приступил к выполнению поставленных задач. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на совещании с президентом России Владимиром Путиным . С 14 ноября российские миротворцы обеспечили безопасное возвращение в Степанакерт 4436 беженцев, ранее покинувших зону конфликта.