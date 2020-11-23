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Появилось видео доставки питьевой воды в Карабах 

Вадим Дроздов 1 час назад
Российские миротворцы организовали доставку питьевой воды сразу в несколько населенных пунктов Нагорного Карабаха. Командованием миротворческого контингента организовано взаимодействие с местными администрациями по оказанию помощи и восстановления объектов жизнеобеспечения и социальной инфраструктуры. Патрулями российских миротворцев обеспечена безопасная доставка продуктов питания и предметов первой необходимости в удаленные населенные пункты.
21 ноября российский миротворческий контингент завершил развертывание в Нагорном Карабахе и приступил к выполнению поставленных задач. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на совещании с президентом России Владимиром Путиным. С 14 ноября российские миротворцы обеспечили безопасное возвращение в Степанакерт 4436 беженцев, ранее покинувших зону конфликта.
Армия , Видео , Сергей Шойгу , Владимир Путин
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