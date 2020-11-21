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Колонна МЧС России с гуманитарным грузом выдвинулась в Карабах 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 7 1 час назад
Автоколонна МЧС России выдвинулась в Карабах
Фото: МЧС России
Вторая сформированная колонна МЧС России с гуманитарным грузом выдвинулась из Ростовской области в Нагорный Карабах, сообщили в пресс-службе министерства.
В МЧС сообщили, что «вторая колонна, сформированная в Ростовской области, уже движется по территории Краснодарского края», задействовано «35 единиц техники и около 40 человек личного состава», передает ТАСС.
Первая колонна МЧС России ориентировочно прибудет в Степанакерт в середине дня 21 ноября, «ей осталось пройти 70 км».
Всего сформированные МЧС автоколонны доставляют в Степанакерт 345 тонн гуманитарной помощи — это строительные материалы для восстановления социальной инфраструктуры и домов пострадавшего населения.
Напомним, первые конвои с гуманитарной помощью отправились в Нагорный Карабах 20 ноября.
Ранее президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Александру Новаку обсудить с Арменией вопросы обеспечения теплом жителей Нагорного Карабаха и доложить об этом вопросе.
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Армия , Александр Новак , Владимир Путин , МЧС , ИТАР-ТАСС , Азербайджан , Армения , Краснодарский Край , Ростовская Область , Степанакерт
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