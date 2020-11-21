Автоколонна МЧС России выдвинулась в Карабах

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В МЧС сообщили, что «вторая колонна, сформированная в Ростовской области, уже движется по территории Краснодарского края », задействовано «35 единиц техники и около 40 человек личного состава», передает ТАСС

Первая колонна МЧС России ориентировочно прибудет в Степанакерт в середине дня 21 ноября, «ей осталось пройти 70 км».

Всего сформированные МЧС автоколонны доставляют в Степанакерт 345 тонн гуманитарной помощи — это строительные материалы для восстановления социальной инфраструктуры и домов пострадавшего населения.

Напомним, первые конвои с гуманитарной помощью отправились в Нагорный Карабах 20 ноября.