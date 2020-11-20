Ещё
Далее:
Читайте также:
«Черная пятница» в Okko. Скидка 79% на кино
«Черная пятница» в Okko. Скидка 79% на кино Оформить сейчас ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

МЧС России планирует увеличить численность сотрудников в Карабахе 

RT на русском и ещё 5 1 час назад
Группировку МЧС РФ в Нагорном Карабахе увеличат
Фото: МЧС России
МЧС России намерено увеличить свою группировку в Нагорном Карабахе, направив туда психологов.
Об этом заявил руководитель департамента международной деятельности МЧС России Владимир Соловьёв.

«Будет происходить наращивание группировки (МЧС России в Нагорном Карабахе). Психологов планируется направить, психологи будут работать», — цитирует его ТАСС.

20 ноября в Нагорном Карабахе начал работу межведомственный центр гуманитарного реагирования, расположенный в Степанакерте.
По данным МЧС России, в 43 населённых пунктах Нагорного Карабаха в результате боевых действий уничтожено более 280 зданий, всего повреждения получили 2,5 тыс. зданий.
Видео дня. Футболисту Тарасову собирают деньги на алименты бывшей жене
RT на русском: последние новости
В Карабах 19 ноября вернулись более 1200 беженцев В Карабах 19 ноября вернулись более 1200 беженцев Почему в США обеспокоились ядерной доктриной России Почему в США обеспокоились ядерной доктриной России Вертолёты ВКС России начали сопровождать колонны миротворцев в Карабахе Вертолёты ВКС России начали сопровождать колонны миротворцев в Карабахе
Армия , Владимир Соловьев , МЧС , ИТАР-ТАСС , Азербайджан , Армения
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео с места захвата заложников в Тбилиси
00:39
Опубликовано видео с места захвата заложников в Тбилиси
Происшествия В мире
Пожар в здании ГУ Росгвардии в Москве попал на видео
00:26
Пожар в здании ГУ Росгвардии в Москве попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Появилось видео тарана ЗИЛом автозака ФСИН в Астрахани
00:23
Появилось видео тарана ЗИЛом автозака ФСИН в Астрахани
Происшествия
Появилось видео конфликта со смертельным исходом в Петербурге
00:29
Появилось видео конфликта со смертельным исходом в Петербурге
Происшествия Криминал
Скандал в самолете чемпионки мира по боксу Рогозиной попал на видео
00:19
Скандал в самолете чемпионки мира по боксу Рогозиной попал на видео
Общество
Момент подрыва авто милиционера в Гродно попал на видео
00:12
Момент подрыва авто милиционера в Гродно попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео спасения из плена мальчика под Владимиром
00:32
Опубликовано видео спасения из плена мальчика под Владимиром
Происшествия
Приговор россиянину за попытку продать секреты ЦРУ попал на видео
02:41
Приговор россиянину за попытку продать секреты ЦРУ попал на видео
Происшествия
Появилось видео испытаний украинского «Бурелома»
01:45
Появилось видео испытаний украинского «Бурелома»
Армия Оружие
Мужчину убили из-за защитной маски в Петербурге
00:25
Мужчину убили из-за защитной маски в Петербурге
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение