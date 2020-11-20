Конфликт в Карабахе показал эффективность дронов

После военных действий в Карабахе многие эксперты заявили о революции, которая способна изменить тактику, оперативное искусство и даже стратегию армий. Речь идет о массированном использовании Азербайджаном беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), или просто дронов. Скептики отмечают, что против сильного противника массированное применение дронов не сработает.

Боевые действия в Карабахе начались с ударов по армянской ПВО азербайджанских БПЛА разных типов. Среди них — турецкие ударные аппараты Bayraktar TB2 с высокоточными ракетами и бомбами, «дроны-камикадзе» Harop израильского производства, которые в том числе наводятся на радиоизлучение радаров ПВО, и несколько видов «камикадзе» малого размера. Известно, что Азербайджан даже использовал в качестве приманки переделанные под БПЛА кукурузники Ан-2.

Сообщалось, что в первые же дни армия Карабаха потеряла десятки установок ПВО, в октябре и ноябре были подбиты несколько элементов дальнобойных зенитно-ракетных комплексов С-300 и одна пусковая установка самого современного из стоящих на вооружении Армении комплекса Тор-М2КМ российского производства.

Позже БПЛА приступили к уничтожению армянских танков, боевых машин, артиллерии и грузовиков, перевозивших боеприпасы и подкрепления. За этим последовала серия ударов по позициям армянской пехоты и по складам с боеприпасами.

В результате тяжелых потерь армян от авиаударов, азербайджанская пехота вышла к жизненно важным районам непризнанной республики — городам Шуша и Степанакерт. К этому моменту армянская армия потеряла почти всю артиллерию.

Интересно, что обе стороны конфликта почти не использовали пилотируемые самолеты — истребители-бомбардировщики и армейскую авиацию (ударные самолеты и вертолеты), хотя каждая располагала множеством единиц такой «традиционной» техники. Эксперты считают, что это не просто замена одного вида авиатехники на другой, а решающий поворот в давно наметившейся революции в военном деле, в котором главным творцом победы, в данном случае, стала турецкая сторона.

Главное достоинство БПЛА — особенно малого и среднего класса — дешевизна создания и эксплуатации. Ударные дроны малого и среднего класса представляют собой платформы для использования высокоточных средств поражения и довольно продвинутых инструментов наблюдения и разведки.

БПЛА вооружают относительно дешевыми боеприпасами, которые, несмотря на размеры и цену, могут поражать на поле боя большинство типовых целей. Огромное преимущество дронов заключается в том, что у них нет пилота.

БПЛА — как ударные, так и разведывательные — это платформа для различных сенсоров, изучающих обстановку и выявляющих цели. Они обмениваются этой информацией в режиме реального времени с операторами, которые, в свою очередь, также в режиме реального времени делятся ею со всей сетью управления боевыми действиями. Дроны легко научить взаимодействовать между собой.

БПЛА по сравнению с пилотируемыми платформами имеют и очевидные недостатки:

полезная нагрузка малых и средних дронов невелика;



при оснащении дронов всегда нужно искать компромисс между весом боеприпасов и сенсоров;



дроны зависят от качества и «дальнобойности» радиосвязи, которая необходима им для взаимодействия с оператором.

Турция создала целостную систему использования дронов, которая позволила им достигать оперативных и стратегических целей в локальных войнах на Ближнем Востоке, в Северной Африке и теперь — в Закавказье. Ее возможностей достаточно, чтобы побеждать в локальных конфликтах с относительно слабым противником.

Можно сделать некоторые выводы:

Современные средства ПВО (а тем более средства 20–30-летней давности) плохо приспособлены к «войне дронов»;



низколетящие микродроны вроде камикадзе Kargu трудно засечь радарами установок ПВО именно из-за их малых размеров;



БПЛА покрупнее явно не являются «стелсами», что признают и турецкие эксперты;



рабочая высота дронов типа Bayraktar (6 километров) и тем более Reaper или китайских Wing Loong просто недоступна для старых систем войскового ПВО и большинства переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК);



российские производители и военные утверждают, что никаких проблем в борьбе с дронами типа турецких у наших систем нет; российские войска в последние два года постоянно проводят успешные учения по противостоянию БПЛА разных размеров и типов;



российские производители признали, что борьба с дронами (особенно малыми) с помощью дорогих ракет возможна, но экономически неэффективна;



Россия срочно создает усовершенствованные модели «Панцирей» и «Торов» для борьбы с дронами. В частности, они будут иметь меньшие по весу и цене ракеты и больший боекомплект.

В октябре 2020 года бывший заместитель министра обороны Норвегии Свере Дизен изложил теорию «революции дронов»:

Если прогресс дронов и прочих роботизированных систем как платформ для средств разведки, наблюдения, целеуказания и высокоточного оружия продолжится, то вскоре будут созданы целостные системы сетецентричной (дистанционной) войны. Под дронами тут стоит понимать не только нынешние БПЛА самолетной или вертолетной схемы, но и высокоточные ракеты разных классов и управляемые артиллерийские снаряды.



Армии лишатся основного метода ведения боевых действий — концентрации сил на важных участках. Она будет невозможна под угрозой поражения высокоточным оружием. Будет ограничена и способность войск к маневру силами. Вместо этого армии будут концентрировать огонь и маневрировать им.



Одним из основных методов ведения войны станут операции по дистанционному «воспрещению доступа к территории»: иными словами, противника будут удаленно бомбить, пока он не отступит или не откажется от своей атаки. Если политики все-таки потребуют занять территорию, этим будут заниматься немногочисленные мобильные силы — после операции по «воспрещению».



Понятия «прифронтовой полосы» и относительно безопасного тыла будут упразднены.



Потеряет смысл старая парадигма использования местности — возвышенности, которые веками использовались как важнейшие пункты, заняв которые можно получить лучший обзор местности (а значит, преимущество в информации), больше не будут играть такой роли. Война на суше станет аналогом войны на море, где каждая миля пространства равна другой такой же миле.



Потери среди гражданского населения будут не меньшими, чем в современных войнах. Это связано с тем, что важную роль будет играть урбанизированная местность, в которой можно спрятать средства огневого поражения — артиллерию и т. д.



Танки потеряют свою роль основы сухопутных сил: они не смогут бесконечно наращивать защиту против высокоточного оружия, в том числе дешевого и атакующего сверху. Их место могут занять, например, сухопутные вооруженные дроны.



Командование, получив доступ к информации с многочисленных сенсоров и возможность наносить удары на большую глубину, сможет руководить боевыми действиями в режиме реального времени. То же касается и политиков, которые смогут в режиме реального времени принимать решения о нанесении «особо чувствительных ударов», например по политикам противника.

Для малых государств, которые не могут себе позволить сложные и дорогие системы защиты, не останется другого выбора, кроме как наращивать ударную мощь дронов.