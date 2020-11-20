Появилось видео испытаний украинского «Бурелома» 

На Украине провели испытания новой реактивной системы залпового огня «Буревiй» (в переводе на русский «Сильный ветер» или «Бурелом» и «Ураган»). Видео публикует на YouTube Defence Express. Новейшую РСЗО испытало военно-промышленное предприятие «Шепетовский ремонтный завод».

Предполагается, что «Бурелом» в дальнейшем заменит советский «Ураган», он предназначен для использования как старых, так и новых снарядов. При этом разработанные конструкторским бюро «Южное» новые орудия отличаются увеличенной дальностью поражения целей — с 35 до 65 километров.