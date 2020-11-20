Видео автоколонны ВС Азербайджана в Карабахе 

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19 ноября российские миротворцы в Нагорном Карабахе обеспечили безопасность движения автоколонны Вооруженных сил Азербайджана . Три грузовика с личным составом проследовали из района населенного пункта Шуши на территорию Физулинского района Азербайджанской Республики.

Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развернулся миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Миротворцы контролируют соглашение о прекращении военных действий обеими сторонами конфликта.

Ранее президент Азербайджана Алиев заявил, что в регионе должны присутствовать совместные миротворческие силы России и Турции.