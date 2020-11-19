Туркам советуют обратить С-400 против греков

Турецкому руководству рекомендуют развернуть российские зенитно-ракетные системы (ЗРС) С-400 в Эгейском море в том случае, если соседняя Греция получит от США партию многофункциональных истребителей-бомбардировщиков F-35. В этом году Анкара уже показала свою готовность начать эксплуатацию российских средств ПВО, устроив испытания на черноморском побережье. Однако их отправка в район, который находится в непосредственной близости к Греции, переведёт спор Анкары и Афин в новое качество.

Переброску С-400 турецкие обозреватели советуют совершить президенту Реджепу Тайипу Эрдогану в том случае, если запрос Греции о приобретении 18-24 самолётов пятого поколения будет одобрен администрацией президента США . О том, что соответствующая заявка поступила к американским властям, ранее сообщили греческие СМИ со ссылкой на местное министерство обороны. Закупку истребителей-бомбардировщиков Афины хотели бы начать с 2021 года. Как следует из текста официального запроса к американцам, греческое правительство уже располагает данными о ценах на самолёты.

В Афинах рассчитывают, что с немедленным приобретением эскадрильи в составе F-35 вместе с покупкой 18 французских истребителей Rafale они смогут установить баланс сил с Анкарой в районе Восточного Средиземноморья. В то же время приобретение американских самолётов Греция связывает с наличием у турецкой стороны ЗРС С-400, работа которых, по этим оценкам, может создать проблемы для греческих пилотов в некоторых районах.

Испытания средств ПВО российского производства Турция уже провела 16 октября. Это произошло неподалёку от города Синоп — на берегу Чёрного моря. Тесты тут же навлекли критику со стороны администрации президента США, которая выразила надежду, что официальная Анкара всё-таки одумается и не поставит российские системы на вооружение. В противном случае, как подчеркнули в Госдепартаменте , её будут ждать довольно серьёзные последствия в сфере безопасности. В дипведомстве не уточнили, какие именно меры могут последовать в отношении Турции, но формально применение С-400 нарушает Закон о противодействии врагам Америки посредством санкций (CAATSA), который даёт основу для совершенно разных рестрикций. Тем не менее, в Анкаре утверждают, что продолжат проводить проверку и подготовку к эксплуатации российских ЗРС. Как заметил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар , «поставки этих систем, их испытание и системные проверки не означают, что Турция отдаляется от НАТО ».

Тем не менее, у Греции иная позиция. Выступая на 66-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО в формате видеоконференции, греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис выразил уверенность, что турецкие действия расходятся с ценностями Североатлантического альянса.

Союзники не могут проводить испытания С-400. Такая практика подрывает ценности НАТО и наносит удар по солидарности, сплоченности, единству и эффективности НАТО как политической и военной организации, а также противоречит собственным целям Североатлантического альянса и его оборонным интересам, — отметил Мицотакис.

За время последнего обострения в Восточном Средиземноморье Греции удалось собрать вокруг себя целый фронт международных партнёров, которые настроены враждебно по отношению к турецкому руководству и его политике. Это не только Франция и Египет, но и ведущие члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (за исключением Катара). Более жёсткие действия Анкары в Восточном Средиземноморье могут только увеличить масштаб эскалации, заставив страны, поддерживающие позицию Афин, реагировать соразмерно.