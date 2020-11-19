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Российские миротворцы сопроводили первую колонну армии Азербайджана из Шуши 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Миротворцы сопроводили колонну армии Баку из Шуши
Фото: Reuters
Российские миротворцы организовали сопровождение первой колонны армии Азербайджана из Шуши в сторону деревни Красный Базар. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Колонна ВС Азербайджана насчитывала три Камаза с личным составом. По данным миротворцев, он ехал без оружия. Сопровождение осуществлялось двумя бронеавтомобилями "Тигр". Представители миротворцев не уточнили назначение колонны.
По данным Минобороны РФ, основу контингента составили подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа. Российские наблюдательные посты выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Командование миротворческой операцией располагается в Степанакерте. Ведется круглосуточный мониторинг обстановки.
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Армия , Война, Карабах , Азербайджан , Армения , Степанакерт
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