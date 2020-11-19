Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой Cмотрите в Okko ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Украинские «Грады» могут вооружить термобарическими снарядами 

Российская Газета 38 минут назад
Украинские «Грады» могут вооружить снарядами
Фото: РИА Новости
Системы "Град" или "Смерч" возможно оснастить термобарическими боеприпасами: для этого нужно лишь изменить боевую часть. Об этом в интервью Defence Express рассказал технический директор украинской научно-производственной фирмы "Адрон" Сергей Туренко.
Для нужд украинской армии предприятие разработало два вида термобарических гранат. Первая — РГТ-27С2 — гарантирует полное уничтожение в пространстве объемом 16 кубических метров. Она наиболее эффективна в замкнутых помещениях.
Вторая — РГТ-27С — разрабатывалась для использования в гористой местности: она не катится, как обычные гранаты, и имеет прямоугольную форму. Ее легче использовать для растяжек. Оба вида уже взяты на вооружение.
По словам Сергея Туренко, в перспективе возможно создание термобарических боеприпасов для всех видов вооружения украинской армии. Это не только РСЗО "Град" и "Смерч", но и гранатометы. Разница в цене между обычной гранатой и термобарической, по оценкам технического директора, составляет порядка 30 процентов.
Видео дня. Экс-губернатора Ивановской области обвиняют в хищении 700 млн рублей
Российская Газета: последние новости
Новую китайскую атомную подлодку сняли на видео Новую китайскую атомную подлодку сняли на видео Руководитель ракетных войск и артиллерии рассказал о новом, "умном" оружии Руководитель ракетных войск и артиллерии рассказал о новом, "умном" оружии Разборку прототипа карабина АКВ-521 показали на видео Разборку прототипа карабина АКВ-521 показали на видео
Комментарии
Армия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео ареста убившей своих детей москвички
00:22
Опубликовано видео ареста убившей своих детей москвички
Происшествия Криминал
Въехавшее в толпу протестантов авто в Ереване попало на видео
00:19
Въехавшее в толпу протестантов авто в Ереване попало на видео
Происшествия В мире
Момент крушения поезда под Владимиром попал на видео
00:40
Момент крушения поезда под Владимиром попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео нападения больной лисы на школьницу в РФ
00:13
Опубликовано видео нападения больной лисы на школьницу в РФ
Происшествия
Открывший огонь из автомата в кафе ставрополец попал на видео
00:28
Открывший огонь из автомата в кафе ставрополец попал на видео
Происшествия
Пассажиры в гневе избили таксиста за отказ везти их
01:00
Пассажиры в гневе избили таксиста за отказ везти их
Происшествия
Появилось видео испытаний «уничтожителя» российских ракет в США
03:19
Появилось видео испытаний «уничтожителя» российских ракет в США
Армия Оружие
Подравшийся с пассажиром водитель автобуса попал на видео
01:26
Подравшийся с пассажиром водитель автобуса попал на видео
Происшествия
Момент падения бетонной плиты на машину попал на видео
00:24
Момент падения бетонной плиты на машину попал на видео
Происшествия
Мальчик, живущий с бомжами в лесу, попал на видео
01:07
Мальчик, живущий с бомжами в лесу, попал на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение