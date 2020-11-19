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Беженцы прибыли в Степанакерт и попали на видео 

Вадим Дроздов 26 минут назад
18 ноября в Нагорный Карабах из Армении вернулись еще 936 беженцев. Всего прибыло 23 автобуса из Еревана в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции. С 14 ноября в Степанакерт уже вернулось более 2,6 тыс. жителей, ранее покинувших свои дома.
Российские миротворцы обеспечивают безопасность для местных жителей Нагорного Карабаха. В частности, в Лачинском коридоре обеспечены пункты досмотра автомобилей на предмет незаконной перевозки оружия и взрывчатых веществ. Открытие дороги позволило обеспечить перемещение местного населения на личном автотранспорте, а также перевозку продовольствия и различных товаров.
Армия , Видео
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