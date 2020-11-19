Работа миротворцев в Карабахе попала на видео 

Российские миротворцы обеспечивают безопасность для местных жителей Нагорного Карабаха. В частности, в Лачинском коридоре обеспечены пункты досмотра автомобилей на предмет незаконной перевозки оружия и взрывчатых веществ. Открытие дороги позволило обеспечить перемещение местного населения на личном автотранспорте, а также перевозку продовольствия и различных товаров.

Всего для обеспечения безопасности движения российскими миротворцами открыто 23 поста.

"Продолжается переброска личного состава, военной техники и материального имущества миротворческого контингента самолетами… "Ил-76" и "Ан-124"", — рассказал Конашенков на последнем брифинге по ситуации в Карабахе. Он уточнил, что за последнюю неделю самолеты ВС РФ совершили 184 рейса в Армению, из которых 22 — только за прошедшие сутки.