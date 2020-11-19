Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Работа миротворцев в Карабахе попала на видео 

Вадим Дроздов 45 минут назад
Российские миротворцы обеспечивают безопасность для местных жителей Нагорного Карабаха. В частности, в Лачинском коридоре обеспечены пункты досмотра автомобилей на предмет незаконной перевозки оружия и взрывчатых веществ. Открытие дороги позволило обеспечить перемещение местного населения на личном автотранспорте, а также перевозку продовольствия и различных товаров.
Всего для обеспечения безопасности движения российскими миротворцами открыто 23 поста.
"Продолжается переброска личного состава, военной техники и материального имущества миротворческого контингента самолетами… "Ил-76" и "Ан-124"", — рассказал Конашенков на последнем брифинге по ситуации в Карабахе. Он уточнил, что за последнюю неделю самолеты ВС РФ совершили 184 рейса в Армению, из которых 22 — только за прошедшие сутки.
Армия , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Мальчик, живущий с бомжами в лесу, попал на видео
01:07
Мальчик, живущий с бомжами в лесу, попал на видео
Общество
Беженцы прибыли в Степанакерт и попали на видео
00:41
Беженцы прибыли в Степанакерт и попали на видео
Армия
Работа миротворцев в Карабахе попала на видео
01:54
Работа миротворцев в Карабахе попала на видео
Армия
Появилось видео подробностей убийства в детсаду
02:57
Появилось видео подробностей убийства в детсаду
Происшествия
Опубликовано видео падения БелАЗа в карьер
01:01
Опубликовано видео падения БелАЗа в карьер
Происшествия
День ракетных войск и артиллерии попал на видео
01:08
День ракетных войск и артиллерии попал на видео
Армия
Провал экипажа России на МКС попал на видео
00:34
Провал экипажа России на МКС попал на видео
Наука и техника
Подробности ареста Михаила Меня попали на видео
02:01
Подробности ареста Михаила Меня попали на видео
Политика
Опубликовано видео с лучшими спецслужбами мира
03:37
Опубликовано видео с лучшими спецслужбами мира
В мире
Сочинцы спасли малыша и попали на видео
00:44
Сочинцы спасли малыша и попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение