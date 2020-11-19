День ракетных войск и артиллерии попал на видео 

19 ноября Военные силы Российской Федерации отмечают День ракетных войск и артиллерии. 19 ноября 1942 года с мощной артиллерийской подготовки Юго-Западного и Донского фронтов Красной Армии началась операция «Уран» — советское контрнаступление в ходе Сталинградской битвы, начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной и всей Второй Мировой войны.

А с 1964 года из-за переименования рода войск из Артиллерии Советской армии в Ракетные войска и Артиллерию Сухопутных войск, праздник отмечается как День ракетных войск и артиллерии.