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День ракетных войск и артиллерии попал на видео 

Вадим Дроздов 33 минуты назад
19 ноября Военные силы Российской Федерации отмечают День ракетных войск и артиллерии. 19 ноября 1942 года с мощной артиллерийской подготовки Юго-Западного и Донского фронтов Красной Армии началась операция «Уран» — советское контрнаступление в ходе Сталинградской битвы, начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной и всей Второй Мировой войны.
А с 1964 года из-за переименования рода войск из Артиллерии Советской армии в Ракетные войска и Артиллерию Сухопутных войск, праздник отмечается как День ракетных войск и артиллерии.
17 декабря отмечается похожий праздник — День Ракетных войск стратегического назначения.
Армия , Видео , РВСН
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