Видео тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» 

Тяжелая огнеметная система (ТОС) предназначена для вывода из строя легкобронированной техники, поджига, разрушения зданий и сооружений, а также уничтожения живой силы противника, расположенной на открытой местности и в фортификационных сооружениях.

Первая версия ТОС-1 "Буратино" была создана на базе танка Т-72. Она была разработана в Конструкторском бюро транспортного машиностроения в Омске в период с 1971 по 1979 годы.