Ещё
Далее:
Читайте также:
Любой фильм за "Спасибо"
Любой фильм за "Спасибо" Cмотрите в Okko ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Видео тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» 

Вадим Дроздов 16 минут назад
Тяжелая огнеметная система (ТОС) предназначена для вывода из строя легкобронированной техники, поджига, разрушения зданий и сооружений, а также уничтожения живой силы противника, расположенной на открытой местности и в фортификационных сооружениях.
Первая версия ТОС-1 "Буратино" была создана на базе танка Т-72. Она была разработана в Конструкторском бюро транспортного машиностроения в Омске в период с 1971 по 1979 годы.
Во время стратегических командно-штабных учений "Кавказ-2020" впервые была задействована новейшая огнеметная система ТОС-2 "Тосочка". Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Тосочка" является продолжением хорошо известных комплексов ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепек", в которых используются термобарические боеприпасы, образующих зону сплошного выжигания.
Армия , Видео , Сергей Шойгу
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео соглашения газификации Подмосковья
02:05
Появилось видео соглашения газификации Подмосковья
Общество
Видео тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка»
03:35
Видео тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка»
Армия
Появилось видео стыковки Crew Dragon-1 с МКС
02:56
Появилось видео стыковки Crew Dragon-1 с МКС
Наука и техника
Видео мнения Вассермана о выборах президента США
03:28
Видео мнения Вассермана о выборах президента США
Политика
Стас Барецкий устроил разборки на месте ДТП и попал на видео
01:26
Стас Барецкий устроил разборки на месте ДТП и попал на видео
Общество Происшествия
Неудачная попытка ограбления магазина попала на видео
00:29
Неудачная попытка ограбления магазина попала на видео
Криминал Происшествия
Опубликовано видео последствий взрыва в Коммунарке
00:43
Опубликовано видео последствий взрыва в Коммунарке
Новости Москвы Происшествия
Путин закашлялся на совещании по COVID и попал на видео
00:38
Путин закашлялся на совещании по COVID и попал на видео
Новости Москвы Политика
Экстремал c горящей спиной прыгнул с моста и попал на видео
00:08
Экстремал c горящей спиной прыгнул с моста и попал на видео
Происшествия
Пассажир забрался на стенд на станции и попал на видео
00:25
Пассажир забрался на стенд на станции и попал на видео
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение