Видео тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» 

Тяжелая огнеметная система (ТОС) предназначена для вывода из строя легкобронированной техники, поджига, разрушения зданий и сооружений, а также уничтожения живой силы противника, расположенной на открытой местности и в фортификационных сооружениях.
Первая версия ТОС-1 "Буратино" была создана на базе танка Т-72. Она была разработана в Конструкторском бюро транспортного машиностроения в Омске в период с 1971 по 1979 годы.
Во время стратегических командно-штабных учений "Кавказ-2020" впервые была задействована новейшая огнеметная система ТОС-2 "Тосочка". Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Тосочка" является продолжением хорошо известных комплексов ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепек", в которых используются термобарические боеприпасы, образующих зону сплошного выжигания.