В Минобороны оценили потенциал комплексов «Искандер-М» 

По его словам, «Искандер-М» останется основным комплексом в данном роде войск как минимум до 2030 года. Матвеевский подчеркнул, что он еще долгое время будет соответствовать современным требованиям. Он также рассказал, что потенциал для модернизации комплекса реализован меньше чем наполовину.

Начальник Ракетных войск и артиллерии добавил, что в России есть и научный потенциал для создания новейшего комплекса, который заменит «Искандер-М».