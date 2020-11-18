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В Минобороны оценили потенциал комплексов «Искандер-М» 

Lenta.ru 2 часа назад
В Минобороны оценили потенциал комплексов «Искандер-М»
Фото: ТАСС
В Минобороны оценили потенциал оперативных ракетно-тактических комплексов «Искандер-М». Об этом рассказал начальник Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России генерал-лейтенант Михаил Матвеевский, передает РИА Новости.
По его словам, «Искандер-М» останется основным комплексом в данном роде войск как минимум до 2030 года. Матвеевский подчеркнул, что он еще долгое время будет соответствовать современным требованиям. Он также рассказал, что потенциал для модернизации комплекса реализован меньше чем наполовину.
Начальник Ракетных войск и артиллерии добавил, что в России есть и научный потенциал для создания новейшего комплекса, который заменит «Искандер-М».
Ранее в американском журнале The National Interest назвали мобильные ракетные комплексы «абсолютным» оружием президента России Владимира Путина. Обозреватель издания особо отметил такие российские комплексы, как «Точка», «Искандер» и П-800 «Оникс».
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Комментарии 8
Армия , Михаил Матвеевский , Владимир Путин , Министерство обороны , РИА Новости , The National Interest
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