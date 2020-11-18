Греция отказала Турции в праве испытывать С-400

«Союзники не могут сотрудничать с джихадистскими группировками. Они не могут проводить испытания [российской зенитно-ракетной системы] С-400. Такая практика подрывает ценности НАТО и наносит удар по солидарности, сплоченности, единству и эффективности НАТО как политической и военной организации, а также противоречит собственным целям Североатлантического альянса и его оборонным интересам», – заявил Мицотакис в своем приветствии в начале 66-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы греческого правительства.
«Что касается России и Китая, то мы должны оставаться открытыми для перспективы конструктивного диалога, но в то же время должны продолжать участвовать в коллективной обороне и безопасности. Вот почему я приветствую приверженность избранного президентом США [Джозефа] Байдена Североатлантическому альянсу и безопасности в Европе. Успех НАТО заключается в коллективной солидарности. Наш союз не только укрепляет силу Америки, но и обеспечивает защиту Европы», – подчеркнул он.
«Как премьер-министр я горжусь тем, что Греция не только выполняет, но и превышает свои обязательства по ежегодным расходам в размере 2% [ВВП] на свою оборону каждый год. В этом году мы подтвердили нашу приверженность новым значительным инвестициям в оборону на ежегодной основе, укрепили наш стратегический потенциал и приняли участие в ключевых механизмах и миссиях НАТО», – добавил он.