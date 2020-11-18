Шойгу поговорил с министром обороны Узбекистана

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«Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с министром обороны Республики Узбекистан генерал-майором Баходиром Курбановым», — говорится в сообщении.

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