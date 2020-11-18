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Шойгу провел переговоры с министром обороны Узбекистана 

ТК «Звезда» 24 минуты назад
Шойгу поговорил с министром обороны Узбекистана
Фото: ТК «Звезда»
Шойгу провел переговоры с министром обороны Узбекистана.
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провел телефонные переговоры со своим коллегой из Узбекистана генерал-майором Баходиром Курбановым. Об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

«Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с министром обороны Республики Узбекистан генерал-майором Баходиром Курбановым», — говорится в сообщении.

Стороны затронули широкий спектр вопросов, касающихся военного и военно-технического сотрудничества.
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Армия , Сергей Шойгу , Узбекистан
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