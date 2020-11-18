«Адские молотилки» замечены на учениях ПВО армии Ирака

Самыми современными системами противовоздушной обороны иракской армии считаются российские ракетно-пушечные комплексы Панцирь-С1Э.

خلال تمرين "حراس السماء" جرى استهداف اهداف منخفضة الارتفاع وصلت بصمة منخفضة. #الدفاع_الجوي_العراقي #الجيش_العراقي #العراق pic.twitter.com/51dH8FDGVC— Mustafa Ahmad🇮🇶 (@KLKAMASH2018) November 14, 2020 Их активно задействовали в ходе недавней проверки сил ПВО страны. На специальном полигоне они поражали ракетами и артиллерийским огнем беспилотные летательные аппараты условного противника.

Вместе с ними в отражении "воздушных налетов" участвовали американские Avenger с ЗРК FIM-92 Stinger, выполненные на шасси бронеавтомобилей Humvee.

Также были применены переносные "Игла-С". Известно, что иракцы эксплуатируют установленные на транспортные средства пусковые установки "Джигит", однако почему-то в этот раз они не появились на учениях.

Интересно, что наряду с современными разработками не были забыты "адские молотилки" — 57-мм автоматические зенитные пушки АЗП-57 комплекса С-60, а также "рогатки"— малокалиберные скорострельные ЗУ-23-2.

Эти орудия, созданные в 40-е и 60-е годы, применялись еще в ходе восьмилетней кровопролитной войны с соседним Ираном. Затем им пришлось сражаться с американцами в 1991 и 2003 годах.

В ходе создания новой армии их не отправили в запас. Хотя первоначально они больше специализировались не на обороне от воздушных объектов, а на уничтожении разнообразных наземных целей, принадлежащих активизировавшимся террористическим формированиям. Теперь же их снова привлекли к выполнению более привычных функций.