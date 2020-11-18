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«Адские молотилки» и «Рогатки» замечены на учениях ПВО армии Ирака 

Российская Газета 48 минут назад
«Адские молотилки» замечены на учениях ПВО армии Ирака
Фото: РИА Новости
Самыми современными системами противовоздушной обороны иракской армии считаются российские ракетно-пушечные комплексы Панцирь-С1Э.
Их активно задействовали в ходе недавней проверки сил ПВО страны. На специальном полигоне они поражали ракетами и артиллерийским огнем беспилотные летательные аппараты условного противника.
Вместе с ними в отражении "воздушных налетов" участвовали американские Avenger с ЗРК FIM-92 Stinger, выполненные на шасси бронеавтомобилей Humvee.
Также были применены переносные "Игла-С". Известно, что иракцы эксплуатируют установленные на транспортные средства пусковые установки "Джигит", однако почему-то в этот раз они не появились на учениях.
Интересно, что наряду с современными разработками не были забыты "адские молотилки" — 57-мм автоматические зенитные пушки АЗП-57 комплекса С-60, а также "рогатки"— малокалиберные скорострельные ЗУ-23-2.
Эти орудия, созданные в 40-е и 60-е годы, применялись еще в ходе восьмилетней кровопролитной войны с соседним Ираном. Затем им пришлось сражаться с американцами в 1991 и 2003 годах.
В ходе создания новой армии их не отправили в запас. Хотя первоначально они больше специализировались не на обороне от воздушных объектов, а на уничтожении разнообразных наземных целей, принадлежащих активизировавшимся террористическим формированиям. Теперь же их снова привлекли к выполнению более привычных функций.
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Армия , Иран
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