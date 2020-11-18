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Редкая самодвижущаяся гаубица замечена у войск Хафтара в Ливии 

Российская Газета 36 минут назад
Редкая самодвижущаяся гаубица замечена в Ливии
Фото: РИА Новости
Одно из самых дальнобойных орудий в мире — южноафриканская 155-мм G-5 — замечена в Ливии. Ее применили в ходе недавних учений подразделения фельдмаршала Халифы Хафтара.
Эта разработанная в первой половине 80-х годов пушка-гаубица имеет ряд интересных особенностей. Она снабжена двухосным шасси и оборудована двигателем мощностью в 77 л.с. В результате появилась возможность без помощи автомобиля-буксировщика передвигаться самостоятельно по полю боя со скоростью до 16 км/ч. Это очень важно, когда из-за угрозы ответного удара необходимо срочно сменить позицию.
Однако, главным ее достоинством является способность поражения целей на значительных расстояниях. Если американская M198 бьет на 22400 метров обычными снарядами и на 30000 — модернизированными, то "пятерка" — на 30000 и 39000 метров соответственно.
В настоящее время созданы боеприпасы нового поколения, уничтожающие вражеские объекты уже дистанциях в полсотни километров. Также сообщалось, что в прошлом году во время экспериментальных стрельб удалось преодолеть 76000 метров. Конечно, по мнению военных экспертов, такие совершенные боеприпасы вряд ли поставлены в Ливию. Но и со старыми средствами поражения орудия представляют грозную силу.
G-5 не лишены недостатков. Это, прежде всего, значительная масса — 13750 кг, а также большие размеры, сложность в эксплуатации, требующая хорошей подготовки расчета. Возможно поэтому в стране-изготовителе (ЮАР) сейчас эксплуатируют менее десятка таких гаубиц-пушек, а остальные находятся на хранении.
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Армия , В мире , Ливия , ЮАР
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