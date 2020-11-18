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Главы Минобороны России и Армении обсудили ситуацию в Карабахе 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Главы Минобороны РФ и Армении обсудили Карабах
Фото: РИА Новости
Министры обороны Армении и России Давид Тоноян и Сергей Шойгу обсудили по телефону ситуацию в Карабахе и достигли договоренности в случае необходимости заключить трехстороннее — с участием Баку — соглашение в гуманитарной сфере, сообщили в пресс-службе армянского военного ведомства.
Отмечается, что беседа состоялась накануне. "Министры обсудили оперативную обстановку в Нагорном Карабахе, текущие вопросы, связанные с деятельностью российского миротворческого контингента. Министр обороны Армении поблагодарил своего коллегу за быстрое и эффективное развертывание миротворческого подразделения, а также за организацию процесса поиска и обмена тел погибших военнослужащих, пленных, заложников и без вести пропавших", — говорится в сообщении на сайте минобороны республики.
В ведомстве отметили, что особое внимание было уделено гуманитарной ситуации в Карабахе.

"Министр обороны Армении выразил поддержку созданию в Нагорном Карабахе российского межведомственного центра гуманитарного реагирования, который будет заниматься возвращением беженцев, восстановлением гражданской инфраструктуры, поиском погибших, пленных и пропавших без вести, а также координацией деятельности различных организаций в гуманитарной сфере. Достигнута договоренность о подписании, в случае необходимости, трехстороннего документа в этой сфере между министерствами обороны Российской Федерации, Армении и Азербайджана", — отмечается в сообщении.

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
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Армия , В мире , Сергей Шойгу , Ильхам Алиев , Никол Пашинян , Владимир Путин , Министерство обороны , Азербайджан , Армения , Баку
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