Истребитель для китайского авианосца показали на видео

Китайское телевидение опубликовало репортаж с сухопутного тренировочного комплекса НИТКА палубной авиации ВМС Китая

Испытательный аэродром находится на берегу Бохайского залива, прессу на него пустили в честь восьмилетия начала полетов с авианосца "Ляолин". Китайский комплекс — аналог российского в Крыму, где тренируются экипажи авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".

В сюжете присутствует палубный истребитель J-15 с бортовым номером 552 — именно этот самолет 20 ноября 2012 года совершил посадку и взлет с авианосца "Ляолин", ознаменовав рождение палубной авиации ВМС Китая.