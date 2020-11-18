Истребитель для китайского авианосца показали на видео

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Истребитель для нового китайского авианосца показали на видео 

Российская Газета 2 часа назад
Китайское телевидение опубликовало репортаж с сухопутного тренировочного комплекса НИТКА палубной авиации ВМС Китая.
Испытательный аэродром находится на берегу Бохайского залива, прессу на него пустили в честь восьмилетия начала полетов с авианосца "Ляолин". Китайский комплекс — аналог российского в Крыму, где тренируются экипажи авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".
В сюжете присутствует палубный истребитель J-15 с бортовым номером 552 — именно этот самолет 20 ноября 2012 года совершил посадку и взлет с авианосца "Ляолин", ознаменовав рождение палубной авиации ВМС Китая.
Также в кадре появляется вариант J-15, адаптированный для запуска с катапульты, пишет Dambiev. Этими устройствами оборудуют третий китайский авианосец.
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Армия , Видео , Республика Крым
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