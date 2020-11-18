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Разборку прототипа карабина АКВ-521 показали на видео 

Российская Газета и ещё 1 2 часа назад
Концерн "Калашников" представил видео, на котором продемонстрировал неполную разборку прототипа карабина АКВ-521 калибра 5,45х39.
Оружие состоит из двух составных частей — верхней и нижней. Первая — это собственно ствол в сборе с затвором и возвратной пружиной, вторая — все остальное. Рукоять взвода затвора сделана съемной, при разборе карабина она вынимается и вставляется в приклад.
Магазин по своей форме напоминает тот, что используется для карабина TR3 под охотничий патрон 366 ТКМ, про который "РГ" также недавно рассказывала. У него скошена пятка и имеются окна. На "аппере" также есть специальная шторка, которая должна защитить оружие от загрязнения.
Но, повторимся, речь пока идет о прототипе нового карабина — когда и в каком виде он поступит в серию (и поступит ли), неизвестно.
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Армия , Видео , Ижмаш
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