Разборку прототипа карабина АКВ-521 показали на видео 

Концерн "Калашников" представил видео, на котором продемонстрировал неполную разборку прототипа карабина АКВ-521 калибра 5,45х39.

Оружие состоит из двух составных частей — верхней и нижней. Первая — это собственно ствол в сборе с затвором и возвратной пружиной, вторая — все остальное. Рукоять взвода затвора сделана съемной, при разборе карабина она вынимается и вставляется в приклад.

Магазин по своей форме напоминает тот, что используется для карабина TR3 под охотничий патрон 366 ТКМ, про который "РГ" также недавно рассказывала . У него скошена пятка и имеются окна. На "аппере" также есть специальная шторка, которая должна защитить оружие от загрязнения.

Но, повторимся, речь пока идет о прототипе нового карабина — когда и в каком виде он поступит в серию (и поступит ли), неизвестно.