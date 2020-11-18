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Новую китайскую атомную подлодку сняли на видео 

Российская Газета 2 часа назад
В Сети появилось редкое видео новой китайской атомной подводной лодки проекта 094B, вооруженной межконтинентальными баллистическими ракетами. Эта модификация является самой большой субмариной, построенной силами судостроения КНР.
На видео запечатлен момент выхода подлодки на боевое патрулирование в сопровождении ракетного фрегата "Санья" проекта 054. В пояснениях к видео указано, что новейшая субмарина несет на борту 12 твердотопливных баллистических ракет "Цзюйлан-2А", способных поражать цели на расстоянии свыше 7 тысяч километров.
От предыдущих модификаций подлодка 094B отличается измененными обводами корпуса и расположением горизонтальных рулей. Точные характеристики субмарины до сих пор официально опубликованы не были.
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Армия , Видео , Китай
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