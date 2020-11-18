Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Венгерский генерал рассказал о трудностях замены Т-72 на Leopard 2 

Российская Газета 1 час назад
В Венгрии посетовали на трудности с танками
Фото: 7th Army Training Command/Wikimedia.org
Венгерская армия получила первые танки Leopard 2 — они заменят в сухопутных войсках советские Т-72. По словам военных, переход на новый тип танка вызвал массу проблем — начиная с того, что Leopard не проходит по габаритам в ангары, выстроенные для Т-72.

— Дорога на полигон, где готовят экипажи, проходит по тоннелю под мостом. Туда Leopard тоже не проходит, приходится пускать танки в объезд через эстакаду, причем по одному, поскольку она рассчитана на нагрузку в 80 тонн, — приводит "Военное обозрение" слова командира 25-й бригады генерала Леринчи Габора.

Т-72 и Leopard 2 — представители разных школ танкостроения, российской и немецкой. Машины сильно отличаются друг от друга. Скажем, у Leopard автоматическая коробка передач и ручное заряжание, а у Т-72 наоборот.

— Ко всему этому приходится привыкать. Это больше, чем смена типа танка, — продолжил генерал.

Однако главной проблемой для венгерской армии является не перестройка дорог и ангаров и даже не ручное заряжание немецкой пушки, а нехватка квалифицированных кадров для обслуживания Leopard 2.

— Обучение техников займет много лет — они должны уметь пользоваться компьютерными технологиями, внедренными в немецкий танк, — посетовал комбриг. По его словам, Т-72 также необходимо оставить в войсках — надо только договориться с чешскими и польскими коллегами о поставках запчастей.

Видео дня. Кто из звезд после развода пустился во все тяжкие
Российская Газета: последние новости
Реактивные системы "Торнадо-С" заменят "Смерчи" к концу 2027 года Реактивные системы "Торнадо-С" заменят "Смерчи" к концу 2027 года Боевые корабли России и Египта проведут учения в Черном море Боевые корабли России и Египта проведут учения в Черном море Еще 20 самолетов с миротворцами и техникой прибыли в Армению Еще 20 самолетов с миротворцами и техникой прибыли в Армению
Комментарии
Армия , В мире , Военное обозрение
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Напавшие на полицейских COVID-диссиденты попали на видео
00:36
Напавшие на полицейских COVID-диссиденты попали на видео
Происшествия
«А машина как рванет»: въехавший в толпу водитель попал на видео
00:12
«А машина как рванет»: въехавший в толпу водитель попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео пожара в 54-этажном небоскребе в Токио
00:51
Опубликовано видео пожара в 54-этажном небоскребе в Токио
Происшествия
Появилось видео с виновником крупной погони в Москве
00:49
Появилось видео с виновником крупной погони в Москве
Происшествия
Ударившая таксиста антимасочница попала на видео
00:38
Ударившая таксиста антимасочница попала на видео
Происшествия
Выпускные экзамены танковых войск попали на видео
01:13
Выпускные экзамены танковых войск попали на видео
Армия
Брифинг по ситуации в Карабахе попал на видео
03:16
Брифинг по ситуации в Карабахе попал на видео
Армия
Видео открытия движения по Лачинскому коридору
02:44
Видео открытия движения по Лачинскому коридору
Армия
Подготовка к пуску ракеты «Союз-2» попала на видео
00:29
Подготовка к пуску ракеты «Союз-2» попала на видео
Наука и техника
Итоги диалоговых площадок в Минске попали на видео
01:11
Итоги диалоговых площадок в Минске попали на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение