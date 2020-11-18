На Украине рассказали об условиях вступления в НАТО 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал об условиях вступления страны в НАТО . По его словам, страна может вступить в Североатлантический альянс и без участия в программе «План действий по членству в НАТО» (ПДЧ). Об этом пишет «Укринформ».

Кулеба отметил, что участия в ПДЧ стоит добиваться только в том случае, если он упростит вступление в альянс, однако Украина готова обсуждать и другие варианты. Министр подчеркнул, что главное — это получить инструменты и четкий дедлайн вступления.

«Это очень важно. В противном случае мы будем блуждать в пространстве, делая что-то, что не будет приближать нас к нашей цели», — резюмировал Кулеба.

17 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление в Североатлантический альянс является стратегическим курсом страны, и призвал активизировать реформы, которые позволят получить приглашение и присоединиться к Плану действий о членстве в НАТО.