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На Украине рассказали об условиях вступления в НАТО 

Lenta.ru 1 час назад
На Украине рассказали об условиях вступления в НАТО
Фото: Valentyn Ogirenko / AP
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал об условиях вступления страны в НАТО. По его словам, страна может вступить в Североатлантический альянс и без участия в программе «План действий по членству в НАТО» (ПДЧ). Об этом пишет «Укринформ».
Кулеба отметил, что участия в ПДЧ стоит добиваться только в том случае, если он упростит вступление в альянс, однако Украина готова обсуждать и другие варианты. Министр подчеркнул, что главное — это получить инструменты и четкий дедлайн вступления.

«Это очень важно. В противном случае мы будем блуждать в пространстве, делая что-то, что не будет приближать нас к нашей цели», — резюмировал Кулеба.

17 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление в Североатлантический альянс является стратегическим курсом страны, и призвал активизировать реформы, которые позволят получить приглашение и присоединиться к Плану действий о членстве в НАТО.
Курс на вступление в НАТО и Евросоюз закреплен в украинской Конституции. Соответствующий закон в феврале 2019 года подписал пятый президент Петр Порошенко.
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Комментарии
Армия , В мире , Петр Порошенко , Дмитрий Кулеба , Владимир Зеленский , ЕС , НАТО , Укринформ
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