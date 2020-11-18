Выпускные экзамены танковых войск попали на видео

На полигоне Князе-Волконский в Хабаровском крае
прошел Финальный этап выпускных экзаменов курсантов учебного центра танковых войск Восточного военного округа. Для успешной сдачи экзаменов выпускникам было необходимо поразить движущиеся мишени на разном расстоянии. При этом экипажи танков не знали заранее, где именно будет появляться условный противник. Видео со стрельб опубликовало на своем официальном сайте Министерство обороны Российской Федерации. Экзаменовка проходила на танках Т-72Б3. Модификация Т-72Б3 разработана в качестве экономичной альтернативы основному танку Т-90А и использовалась в Вооруженных силах Российской Федерации до получения танка нового поколения Т-14 "Армата".