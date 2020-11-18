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Брифинг по ситуации в Карабахе попал на видео 

Вадим Дроздов 48 минут назад
17 ноября генерал-майор российской армии и официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков провел брифинг по текущей ситуации в Нагорном Карабахе. Генерал доложил, что на территории Нагорного Карабаха продолжается развертывание российских миротворческих сил в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 10 ноября. Происходит круглосуточный мониторинг обстановки в регионе и контроль за соблюдением режима прекращения огня. Всего Россия организовала 25 наблюдательных постов в регионе. Режим прекращения огня наблюдается по всей линии соприкосновения противоборствующих сторон. Полностью разминирован и освобожден от военной техники Лачинский коридор.
Армия , Видео , Владимир Путин , Игорь Конашенков , Министерство обороны
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