17 ноября генерал-майор российской армии и официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков провел брифинг по текущей ситуации в Нагорном Карабахе. Генерал доложил, что на территории Нагорного Карабаха продолжается развертывание российских миротворческих сил в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 10 ноября. Происходит круглосуточный мониторинг обстановки в регионе и контроль за соблюдением режима прекращения огня. Всего Россия организовала 25 наблюдательных постов в регионе. Режим прекращения огня наблюдается по всей линии соприкосновения противоборствующих сторон. Полностью разминирован и освобожден от военной техники Лачинский коридор.
Брифинг по ситуации в Карабахе попал на видео
Читайте также