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Видео открытия движения по Лачинскому коридору 

Вадим Дроздов 21 минуту назад
17 ноября в 10:00 в Нагорном Карабахе было восстановлено автомобильное движение по Лачинскому коридору. Люди стали возвращаться из Армении в свои дома в Степанакерт. Российские миротворцы обеспечили безопасное движение гражданского автотранспорта. Всего в зоне конфликта расположены 25 наблюдательных постов, из них 7 в Лачинском коридоре, где военные проверяют всех гражданских лиц на наличие оружия. Его необходимо сдать.
«Гражданские машины подъезжают к миротворческому посту, они осматриваются на наличие оружия, при обнаружении оружия оно изымается и передается компетентным органам. После этого граждане могут беспрепятственно проезжать по всей территории Лачинского коридора. Сопровождение не предоставляется», — пояснил замкомандующего миротворческим контингентом ВС РФ Алексей Полюхович.
Армия , Видео
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