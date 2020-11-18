«Торнадо-С» заменят «Смерчи»

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) крупного калибра "Торнадо-С" к концу 2027 года полностью заменят существующие РСЗО "Смерч" и устаревшие системы "Ураган". Об этом сообщил в интервью газете "Красная Звезда" начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.

19 ноября в России отмечается День ракетных войск и артиллерии.

"Плановое перевооружение реактивных артиллерийских подразделений на современные реактивные системы залпового огня семейства "Торнадо" продолжается. К исходу 2027 года РСЗО крупного калибра "Торнадо-С", обладающая повышенными характеристиками и расширенной номенклатурой реактивных снарядов, практически полностью заменит существующие РСЗО "Смерч" и устаревшие [системы] "Ураган", а РСЗО среднего калибра "Торнадо-Г", обладающая автоматизированной системой наведения на цель, — [заменит] устаревшие РСЗО "Град", — сказал Матвеевский.

По его словам, современные РСЗО "Торнадо" — это высокоточные комплексы, оснащенные управляемыми реактивными снарядами, способными поражать отдельные критически важные объекты противника на значительных расстояниях.

Начальник ракетных войск и артиллерии также сообщил, что в российские войска продолжают поступать современные модернизированные самоходные гаубицы 2С19М2 "Мста-СМ" с комплексами средств автоматизированного управления огнем "Ринг", обеспечивающими "интеграцию в единую систему управления тактического звена".

"Для войсковой эксплуатации в соединение Западного военного округа поступили межвидовые артиллерийские комплексы "Коалиция-СВ". Этот комплекс уникален. В нем создано безлюдное боевое отделение, а процессы наведения и заряжания орудия осуществляются автоматически без участия человека", — отметил Матвеевский.

Он добавил, что с 2012 года доля современных образцов в ракетных войсках и артиллерии выросла с 25% до 60%.

Системы "Торнадо"

РСЗО "Торнадо-С" создана в результате глубокой модернизации РСЗО "Смерч". Новая система обладает повышенной дальностью и точностью стрельбы. Кроме того, в "Торнадо-С" имеется возможность введения индивидуального полетного задания для каждого снаряда. Система предназначена для поражения живой силы, техники, неподвижных и движущихся одиночных и групповых объектов.

На форуме "Армия-2020" Минобороны РФ подписало контракты на поставку боевых и транспортно-заряжающих машин РСЗО "Торнадо-С" и 122-миллиметровых реактивных снарядов.

"Торнадо-Г" первой из РСЗО получила автоматическую систему управления наведением и огнем, позволяющую непрерывно определять местоположение боевой машины во время марши и после прибытия на позицию в кратчайшие сроки открыть огонь. Также для нее создан моноблочный осколочно-фугасный снаряд, в котором используется взрыватель с высотомером, что позволяет регулировать высоту и подрывать боеприпас или на высоте нескольких метров, или при столкновении с землей.