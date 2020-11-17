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Россия защитилась от удара США через Северный полюс 

Lenta.ru 1 час назад
Россия защитилась от удара США через Северный полюс
Фото: Минобороны РФ / YouTube
Под Нарьян-Маром планируется размещение радаров дальнего радиуса действия «Небо-М», которые позволят прикрыть российские Север и Арктику, пишут «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны.
Согласно газете, соответствующие радиолокационные станции (РЛС) создадут сплошное поле, позволяющее обнаружить самолеты, летящие на расстоянии до 600 километров, и баллистические ракеты на дальности за 1,8 тысячи километров.
По мнению военного историка Дмитрия Болтенкова, подобные РЛС позволят защитить Россию от удара стратегических бомбардировщиков США, летящих через Северный полюс.

«Это было кратчайшее и наименее защищенное направление — противник мог нанести удар по Уралу и Центральной России», — отметил специалист.

Болтенков напомнил, что после распада СССР соответствующая инфраструктура в Арктике была утрачена.
В ноябре в публикации, размещенной на китайском портале Sina, российская РЛС метрового диапазона «Небо-У» названа заклятым врагом американского истребителя пятого поколения F-35 Lightning II.
В апреле «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны России, сообщили, что РЛС «Небо-М» и «Подлет», усиленные автоматической системой управления (АСУ) «Фундамент-М», прикроют небо Дальнего Востока.
В августе 2018 года военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заявил, что американские малозаметные истребители F-22 Raptor и F-35 Lightning II допускают обнаружение российскими РЛС противовоздушной обороны (ПВО).
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Армия , Алексей Леонков , Министерство обороны , газета "Известия" , Журнал "Арсенал отечества" , Нарьян-Мар , Ненецкий Автономный Округ , Северный , США
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