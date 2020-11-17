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В Китае поднялся в воздух конкурент Ил-78 

Популярная механика и ещё 1 34 минуты назад
В Китае поднялся в воздух конкурент Ил-78
Фото: L.G.Liao/Airliners
Китайская аэрокосмическая корпорация Xian подняла в небо самолёт-заправщик на базе Y-20.
Китай взял курс на импортозамещение и намерен отказаться даже от российской техники. На смену Ил-78 в КНР разработали собственный самолёт-заправщик.
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в ближайшее время должна получить собственный самолёт-заправщик, который компания Xian разработала на базе первого китайского тяжёлого военно-транспортного самолёта Xian Y-20 (на фото).
Как сообщает издание Ordnance Industry Science Technology из Сианя, что в провинции Шэньси на северо-западе Китая, в китайских социальных сетях появились фотографии военно-транспортного самолёта Xian Y-20, который летит вместе с китайским истребителем пятого поколения Chengdu J-20. На снимках, подлинность которых пока официально не подтверждена, показана отработка дозаправки в воздухе.
По информации Global Times, новый самолёт-заправщик оснащён системой шланг-конус, при которой на летающем танкере установлены подвесные заправочные установки, а заправляемые летательные аппараты соединяются с ней приёмной штангой. Отмечено, что Xian Y-20 может работать совместно не только с Chengdu J-20, но и бомбардировщиком Xian H-6, что позволит серьёзно увеличить дальность полёта обеих боевых машин.
Заявлено, что первоначально в НОАК Xian Y-20 будет использоваться параллельно с советским самолётом-заправщиком Ил-78 и устаревшим китайским воздушным танкером HU-6, а затем постепенно Военно-воздушные силы Китайской Народной Республики полностью перейдут на новинку.
Напомним, разработка Xian Y-20 идёт с 2006 года. Первый полёт самолёт совершил в 2013 году, а с 2016 года два экземпляра тяжёлого военно-транспортного самолёта находятся в опытной эксплуатации ВВС КНР. По имеющимся данным, собрано около десятка лётных образцов Xian Y-20. Помимо варианта самолёта-заправщика новинка получит и версию дальнего радиолокационного обнаружения.
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