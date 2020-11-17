Москву и Вашингтон призвали договориться по СНВ-3

Лидеры стран БРИКС призвали Россию США как можно скорее прийти к соглашению о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

В ходе саммита БРИКС, который проходил в формате видеоконференции, его участники заявили о поддержке политико-дипломатических усилий по поддержанию и укреплению международного мира и безопасности. Они подчеркнули, что указанный договор имеет принципиальное значение для режима ядерного разоружения и нераспространения.

Призываем стороны договориться в срочном порядке о его продлении, — говорится в Московской декларации XII саммита, опубликованной на сайте Кремля.

Договор СНВ-3 между Россией и США подразумевает, что каждая держава сокращает свои ядерные арсеналы так, чтобы через семь лет и в дальнейшем общее число таких вооружений не превышало 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжёлых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развёрнутых и неразвёрнутых пусковых установок. Документ вступил в силу 5 февраля 2011 года и является единственным действующим договором между Москвой и Вашингтоном, который ограничивает вооружения. Его действие закончится 5 февраля 2021 года.

21 октября постпред Вашингтона при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что США и Россия очень близки к продлению СНВ-3 на год. Из Вашингтона при этом звучали предложения продлить договор при условии полной заморозки российского арсенала ядерного оружия. В ответ на это президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет готова к продлению СНВ-3, но только без предварительных условий.