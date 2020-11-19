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Российские миротворцы заявили о соблюдении режима перемирия в Карабахе 

RT на русском и ещё 5 1 час назад
Миротворцы заявили о соблюдении перемирия в Карабахе
Фото: РИА Новости
Режим прекращения огня в Карабахе соблюдается полностью, заявил заместитель командующего миротворческим контингентом ВС России в Карабахе полковник Алексей Полюхович.

«Режим прекращения огня на территории Нагорного Карабаха соблюдается в полном объёме. Миротворческий контингент выполняет обязанности в штатном режиме. Обстановка на постах спокойная», — цитирует РИА Новости Полюховича.

Ранее сообщалось, что российские спасатели, прибывшие в Нагорный Карабах для оказания гуманитарной помощи, развернули лагерь около Степанакерта, им предоставили здание муниципалитета села Иванян.
В здании разместятся оперативный штаб и сами сотрудники МЧС. Из него будут координировать действия оперативной группы и вести спецсвязь с Москвой, отмечает агентство.
Планируется, что группировка войдёт в состав Межведомственного центра гуманитарного реагирования, который был создан для помощи населению.
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Армия , Война, Карабах , МЧС , РИА Новости , Азербайджан , Москва , Степанакерт
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