Миротворцы заявили о соблюдении перемирия в Карабахе

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Режим прекращения огня в Карабахе соблюдается полностью, заявил заместитель командующего миротворческим контингентом ВС России в Карабахе полковник Алексей Полюхович.

«Режим прекращения огня на территории Нагорного Карабаха соблюдается в полном объёме. Миротворческий контингент выполняет обязанности в штатном режиме. Обстановка на постах спокойная», — цитирует РИА Новости Полюховича.

Ранее сообщалось, что российские спасатели, прибывшие в Нагорный Карабах для оказания гуманитарной помощи , развернули лагерь около Степанакерта, им предоставили здание муниципалитета села Иванян.

В здании разместятся оперативный штаб и сами сотрудники МЧС . Из него будут координировать действия оперативной группы и вести спецсвязь с Москвой, отмечает агентство.

Планируется, что группировка войдёт в состав Межведомственного центра гуманитарного реагирования, который был создан для помощи населению.