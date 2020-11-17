Полковник Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в отставке Ван Сянсуй заявил, что у КНР теперь есть все возможности для полноценного ответного ядерного удара по США . По его словам, Пекин потратил последние 20 лет на наращивание ядерных сил, включая строительство более 5000 км подземных туннелей для скрытой транспортировки зарядов. Об этом прекрасно осведомлены в США, где с каждым годом всё более опасаются китайских ракет. В попытке сдержать Китай Вашингтон давит на его союзников, в том числе на Россию , угрожая не продлевать договор СНВ-3.

Ван Сянсуй представил свою оценку китайских ядерных возможностей в прошлом месяце, на закрытом форуме, детали которого стали известны только сейчас. По его словам, в США до недавнего времени считали, что после первого ядерного удара по Китаю у того остаётся только одна подобная боеголовка, способная достичь американской территории в качестве ответа. Однако теперь это представление неверно: Китай имеет все возможности для того, чтобы значительно повысить цену ядерной опции для США.

Так, в КНР была создана «подземная Великая стена» — 5000-километровая сеть туннелей для скрытой транспортировки межконтинентальных баллистических ракет, которые обеспечат возможность ответного удара. Даже если все средства доставки наземного базирования будут выведены из строя, на помощь Китаю придут субмарины, несущие ракеты JL-2 с радиусом полёта до 7400 км. На данный момент НОАК имеет одну базу подлодок с межконтинентальными баллистическими ракетами в Южно-Китайском море и две в Жёлтом море.

Была проведена красная линия для конфронтации США и Китая, — подчеркнул Ван Сянсуй. — Полномасштабное вторжение теперь маловероятно.

Китай придерживается стратегии неприменения ядерного оружия первым и заявляет, что пустит в ход свои боеголовки, только если подвергнется аналогичной атаке. По оценкам экспертов, на данный момент страна располагает от 200 до 300 ядерных зарядов, что существенно меньше, чем у США и России. Однако Вашингтон считает крайне необходимым включить Пекин в новый трёхсторонний договор об ограничении вооружений, призванный заменить СНВ-3. Главным образом Штаты интересуют механизмы верификации, под которыми подпишутся участники соглашения. Поскольку китайский арсенал заметно уступает американскому, КНР остаётся использовать атмосферу секретности как своё главное оружие. Именно поэтому Пекин неоднократно заявлял, что не собирается входить ни в какие подобные договоры с США.

В попытке изменить мнение китайской Компартии Соединённые Штаты начали давить на Россию, чтобы она в свою очередь оказала влияние на КНР. Спецпредставитель Госдепартамента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли ранее подчёркивал, что США готовы заключить новый договор по стратегическим наступательным вооружениям только при условии вхождения в него Китая. Затем Вашингтон пошёл на компромисс, заявив, что может продлить старый договор, но лишь если Россия обязуется начать переговоры по будущему включению в него Пекина.

Мир заслуживает знать, что замышляет Китай, — поясняет Биллигсли. — Они никогда не признают, сколько именно у них ядерных боеголовок, и сколько они намереваются создать. Но из спутниковых снимков ясно, что Китай вовлечён в секретную ускоренную миссию по наращиванию своей (ядерной. — NEWS.ru) инфраструктуры. Нет сомнений в том, что Китай хочет достичь паритета с США и Россией в плане военных и ядерных возможностей.