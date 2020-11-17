Кипр предупредил об угрозе со стороны Турции

«К сожалению, север Кипра, регионы на севере Сирии, районы на севере Ирака являются потенциальными целями для президента Эрдогана. Это то, что должно вызвать беспокойство у всего международного сообщества, и, конечно же, мы сильно встревожены», — подчеркнул он.