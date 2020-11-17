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Глава МИД Кипра: Турция может аннексировать нашу страну 

ИА Regnum 2 часа назад
Кипр предупредил об угрозе со стороны Турции
Фото: Reuters
Визит президента президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 16 ноября на Северный Кипр вызвал тревогу у греческой части Южного Кипра.
Министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидес на пресс-конференции 17 ноября выразил опасения, что Турция может аннексировать остальную часть Кипра, если до 2023 года не будет найдено решение кипрской проблемы. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.
Он отметил, что частично признанная Турецкая Республика Северного Кипра укрепила свои отношения с Турцией в последнее время и это вызывает «панику» на южном Кипре.

«К сожалению, север Кипра, регионы на севере Сирии, районы на севере Ирака являются потенциальными целями для президента Эрдогана. Это то, что должно вызвать беспокойство у всего международного сообщества, и, конечно же, мы сильно встревожены», — подчеркнул он.

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Армия , Реджеп Эрдоган , МИД , Ирак , Кипр , Сирия , Турция
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