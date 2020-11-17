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Житель Башкирии похудел на 14 килограммов ради службы в армии

РИА Новости
9 минут назад
Житель Башкирии Азамат Шакиров похудел на 14 килограммов и сделал коррекцию зрения для того, чтобы служить в армии, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
Россиянин похудел на 14 кг ради службы в армии
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Двадцатипятилетний житель Республики Башкортостан Азамат Шакиров сделал коррекцию зрения и похудел на 14 килограммов, чтобы его призвали в армию", — говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, весной Шакиров пришел в военкомат, но не прошел медицинскую комиссию. "На следующий же день сделал коррекцию зрения. Записался в фитнес-зал. У меня на тренера денег не было, но один тренер вызвался мне бесплатно помочь, когда узнал, что я занимаюсь ради мечты, чтобы пойти в армию. Он мне назначал тренировки, контролировал правильное питание. В итоге я за полгода сбросил 14 килограммов. Теперь я вешу 118 килограммов", — цитирует Шакирова пресс-служба.
По данным пресс-службы, во время осеннего призыва Шакиров успешно прошел медицинскую комиссию и был призван в Вооруженные силы России. Уточняется, что молодой человек будет служить в Военно-морском флоте в Калининградской области.
Армия,Башкортостан,
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