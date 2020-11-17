Россиянин похудел на 14 кг ради службы в армии

По информации пресс-службы, весной Шакиров пришел в военкомат, но не прошел медицинскую комиссию. "На следующий же день сделал коррекцию зрения. Записался в фитнес-зал. У меня на тренера денег не было, но один тренер вызвался мне бесплатно помочь, когда узнал, что я занимаюсь ради мечты, чтобы пойти в армию. Он мне назначал тренировки, контролировал правильное питание. В итоге я за полгода сбросил 14 килограммов. Теперь я вешу 118 килограммов", — цитирует Шакирова пресс-служба.