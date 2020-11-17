В России появится еще одна отсрочка от призыва

Отсрочку от службы в армии в мирное время предлагают предоставлять россиянам, которые в одиночку ухаживают за неполнородными братьями или сестрами. Соответствующий законопроект рассмотрят в Совете Федерации РФ 17 ноября.

Сейчас основанием по отсрочки от призыва по семейным обстоятельствам могут получать отцы-одиночки, родители двух и более детей, родители ребенка-инвалида до трех лет, а также россияне, имеющие ребенка и беременную супругу. Кроме этого, отсрочку могут получить мужчины, которые ухаживают за больными близкими родственниками. «Семейный кодекс признаёт близкими родственниками также неполнородных братьев и сестер. Поэтому авторы закона предлагают дать отсрочку двум категориям граждан, имеющим брата или сестру, с которыми у них общие только отец или только мать», — пишет «Парламентерская газета» со ссылкой на документ.

Отсрочка коснется россиян, чьи брат или сестра нуждаются в постоянном уходе по заключению медиков, но у них нет других близких. Во вторую категорию попадают опекуны и попечители несовершеннолетних неполнородных братьев.

С октября 2019 года россияне, имеющие право на освобождение или отсрочку от призыва на военную службу, могут от них отказаться, пишет «Утро.ру». А в этом году из-за пандемии коронавируса был изменен порядок перевозки призывников в армию, добавляет Life.