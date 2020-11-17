Появилось видео с мобильным госпиталем в Хакасии

В Хакасии
силами Центрального военного округа был развернут мобильный госпиталь, который уже принимает пациентов с коронавирусной инфекцией. К оказанию помощи жителям республики привлечено около 200 врачей и младших медицинских специалистов. Военные медики работают в мобильном госпитале на самом современном оборудовании: аппараты ИВЛ, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, УЗИ, анализаторы крови и др. Военные специалисты оборудовали приемно-сортировочное, госпитальное, инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, а также отделение анестезиологии и реанимации, лаборатории для ПЦР-диагностики и исследования других анализов и проб. Все сооружение было развернуто в кратчайшие сроки. Видео о работе госпиталя опубликовало Минобороны РФ
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