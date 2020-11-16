Россия расширяет военное присутствие в Африке

Президент РФ Владимир Путин принял предложение правительства по подписанию соглашения о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ России на территории Судана и поручил Минобороны его подписать. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.
"Принять предложение правительства РФ о подписании соглашения между Российской Федерацией и Республикой Судан о создании пункта материально-технического обеспечения военно-морского флота РФ на территории Республики Судан. Поручить Минобороны России подписать от имени РФ указанное соглашение", — говорится в документе.