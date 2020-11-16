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Российские миротворцы прибыли в Степанакерт для помощи населению Карабаха 

Газета.Ru 2 часа назад
Российские миротворцы прибыли в Степанакерт
Фото: РИА Новости
Оперативная группа МЧС России в составе российских миротворцев прибыла в столицу непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Степанакерт для оказания помощи местному населению. Об этом сообщает РИА "Новости".
Отмечается, что в состав группы вошли 30 специалистов: представители центрального аппарата ведомства, спасатели Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер", связисты и другие. Они также привезли необходимую технику и полевой лагерь.
На месте будет рассмотрен вопрос о расширении группировки за счет 150 спасателей и аэромобильного госпиталя, находящихся в готовности к вылету в Москве.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.
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