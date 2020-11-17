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Российские миротворцы полностью разминировали Лачинский коридор 

РИА Новости и ещё 10 1 час назад
Миротворцы провели разминирование в Карабахе
Фото: РИА Новости
Российские миротворцы полностью разминировали Лачинский коридор и участок дороги до Степанакерта в Нагорном Карабахе, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

"Инженерными подразделениями российского миротворческого контингента полностью разминирован и очищен от взрывоопасных предметов, разбитой и поврежденной техники Лачинский коридор и участок дороги до Степанакерта протяженностью 28 километров. С 10:00 сегодняшнего дня по нему открыто безопасное движение гражданского автотранспорта", — сказал он.

В конце сентября обстановка в Нагорном Карабахе обострилась и в регионе начались бои. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Москва, Ереван и Баку подписали четвертый документ. По нему азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Ереван должен вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.
Согласно договоренности в Карабахе размещаются российские миротворцы. Они будут контролировать линию соприкосновения, а также Лачинский и Нахичеванский коридоры. Контингент, основу которого составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, насчитывает 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
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Армия , Игорь Конашенков , Министерство обороны , Азербайджан , Армения , Степанакерт
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