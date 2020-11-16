15 ноября Министерство обороны Российской Федерации опубликовало на своем официальном сайте видео, приуроченное к 298-й годовщине Каспийской флотилии, которая была образована указом Петра I в 1722 году. Главная база Каспийской флотилии с 2020 года находится в городе Каспийске и имеет в своей зоне ответственности регион Каспийского моря. Является наиболее мощным военно-морским объединением в Каспийском регионе. В составе флотилии несколько бригад и дивизионов кораблей, авиация, а также береговые войска. Основными задачами флотилии являются борьба с терроризмом и религиозным экстремизмом, борьба с браконьерами, обеспечение российских национальных интересов в зоне нефтяных месторождений, охрана торговых путей и др.
Опубликовано видео ко Дню Каспийской флотилии
Читайте также