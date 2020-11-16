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Учения экипажей самолётов Ту-142МЗ попали на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
Экипажи самолётов Ту-142МЗ ТОФ отработали над акваторией Охотского моря задачи по поиску и слежению целей условного противника.
Ту-142 — советский и российский дальний противолодочный самолёт. Изначально предназначался для обнаружения и уничтожения атомных подводных лодок с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) противника в районах патрулирования. Фактически в военно-морском флоте Ту-142 применяется для дальней океанской разведки, визуальной или радиотехнической, для дежурства в системе поисково-спасательной службы и только потом для поиска и слежения за ПЛАРБ. Всего на данный момент построено около 100 экземпляров самолётов Ту-142 различных модификаций. На Ту-142МЗ установлена гидроакустическая аппаратура «Заречье».
Армия , Видео
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