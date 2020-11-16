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Появилось видео переброски миротворцев в Армению 

Вадим Дроздов 1 час назад
Российские миротворцы прибыли на аэродром в Ереване на военно-транспортном самолете военных сил Российской Федерации Ан-124 "Руслан". Воздушные суда доставили десять бронетранспортеров БТР-82А, средства МТО, а также около 30 военнослужащих подразделений миротворческого соединения. После разгрузки, осмотра и подготовки военной техники прибывшие подразделения 15-й миротворческой бригады в составе воинских колонн совершат 300-километровый марш в район сосредоточения в городе Горис.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские военные были направлены в регион с миротворческой миссией.
Армия , Видео
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