Появилось видео переброски миротворцев в Армению 

Российские миротворцы прибыли на аэродром в Ереване на военно-транспортном самолете военных сил Российской Федерации Ан-124 "Руслан". Воздушные суда доставили десять бронетранспортеров БТР-82А, средства МТО, а также около 30 военнослужащих подразделений миротворческого соединения. После разгрузки, осмотра и подготовки военной техники прибывшие подразделения 15-й миротворческой бригады в составе воинских колонн совершат 300-километровый марш в район сосредоточения в городе Горис.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские военные были направлены в регион с миротворческой миссией.