15 ноября Карвачарский район Нагорного Карабаха официально становится территорией Азербайджана. Это один из пунктов трехстороннего соглашения между Россией, Арменией и Азербайджаном о прекращении войны в регионе. Армяне, жившие на этой земле, покидают свои дома. При этом беженцы сжигают всю свою недвижимость и даже забирают тела захороненных родственников из могил. Алиев при этом пообещал Путину, что обеспечит охрану армянских храмов и церквей. Однако в социальных сетях появляются видео осквернения святынь — азербайджанские военные ломают кресты и оставляют граффити на стенах монастырей. Российские миротворцы взяли под охрану армянский монастырь Дадиванк.
Появилось видео с состоянием Карабаха на 15 ноября
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