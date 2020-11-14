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Иран обстрелял позиции боевиков «по ту сторону границы» 

РИА Новости и ещё 1 44 минуты назад
Иран обстрелял позиции боевиков
Фото: AP Photo
Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) обстрелял позиции боевиков "по ту сторону границы", совершивших нападение на пограничников в иранском Азербайджане, сообщает телерадиокомпания IRIB.
Накануне правоохранители сообщили о гибели трех иранских пограничников в боестолкновениях в иранской провинции Западный Азербайджан. Силовики отметили, что не допустили проникновения боевиков на территорию Ирана.

"Сухопутные силы КСИР сегодня утром (в субботу) обстреляли позиции террористических антиреволюционных группировок по ту сторону северо-западной границы нашей страны", — приводит телерадиокомпания заявление КСИР.

Военные Ирана сообщили, что боевикам был нанесен серьезный ущерб, произведенный артиллерийским огнем, однако не уточнили, на территории какой страны находились позиции неназванной группировки.
Иранская провинция Западный Азербайджан граничит с Нахичеванской автономной республикой (автономия в составе Азербайджана), Турцией и Ираком.
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Комментарии
Армия , Азербайджан , Армения , Ирак , Иран , Тегеран , Турция
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