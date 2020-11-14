Иран обстрелял позиции боевиков

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Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана ) обстрелял позиции боевиков "по ту сторону границы", совершивших нападение на пограничников в иранском Азербайджане, сообщает телерадиокомпания IRIB.

Накануне правоохранители сообщили о гибели трех иранских пограничников в боестолкновениях в иранской провинции Западный Азербайджан. Силовики отметили, что не допустили проникновения боевиков на территорию Ирана.

"Сухопутные силы КСИР сегодня утром (в субботу) обстреляли позиции террористических антиреволюционных группировок по ту сторону северо-западной границы нашей страны", — приводит телерадиокомпания заявление КСИР.

Военные Ирана сообщили, что боевикам был нанесен серьезный ущерб, произведенный артиллерийским огнем, однако не уточнили, на территории какой страны находились позиции неназванной группировки.