США намерены завершить все свои войны

Желание окончить нынешние вооруженные конфликты с участием США выразил исполняющий обязанности главы Минобороны США Кристофер Миллер. Он направил сотрудникам соответствующий меморандум.
Мы не народ вечной войны — это противоположность всему, за что мы выступаем и за что боролись наши предки. Все войны должны закончиться, — цитирует его «Интерфакс».
В качестве примера Миллер назвал борьбу США с запрещённой в России группировкой «Аль-Каида». Он считает, что война с ней, начавшаяся ещё в 2001 году, не окончена.
По его словам, США на пороге победы над «Аль-Каидой» и её союзниками, однако американцам нельзя повторить предыдущую «стратегическую ошибку», упустив из виду перспективы окончания конфликта. По его мнению, нельзя упускать лидирующее положение в конфликте.
Как писал NEWS.ru, Соединённые Штаты Америки во время «войны против терроризма» в Афганистане допустили «серьёзные ошибки». Об этом заявил экс-глава республики Хамид Карзай, занимавший высший руководящий пост в стране с 2004 по 2014 год.
Белый дом начал боевую операцию против радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) в Афганистане в 2001-м. Вашингтон объяснил это тем, что террористы прятали бандитов террористической группировки «Аль-Каида», совершивших теракты 11 сентября 2001 года. Правительство талибов свергли, к власти в Кабуле пришёл лояльный США режим, с которым радикалы начали вооружённое противостояние.